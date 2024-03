Zum Osterfest bittet die Berliner Tafel im Rahmen der Aktion "Eins Mehr!" wieder um zusätzliche Spenden. Von Freitag an bis zum 30. März könnten Berlinerinnen und Berliner in 17 Supermärkten wieder zusätzliche Lebensmittel kaufen und an Ehrenamtliche der "Laib und Seele"-Ausgabestellen übergeben, teilte die Tafel am Donnerstag mit. Diese sammelten etwa Schokoladen-Osterhasen, Kaffee, Konserven, Müsli, Speiseöl, Aufstriche, Nudeln und Reis. Die Spenden würden zum Osterfest an die Kundinnen und Kunden der Ausgabestellen verteilt.