Als unnötige Arbeit wertete Hubmann auch Atteste, die notwendig seien, damit Kinder bei kleineren gesundheitlichen Leiden wieder zurück in die Kita oder die Schule könnten. Er führte das Beispiel eines Mückenstichs an, der von einer Kita als Hautausschlag gewertet werde. Dafür würde dann ein Elternteil aus seiner Arbeit gerissen, um das Kind abzuholen und in die Praxis zu kommen. Ein solches Szenario sei "kein Witz, das ist Alltag und ein gesellschaftlicher Schaden", so Hubmann.

Für kranke Kinder bis zwölf Jahren können sich Eltern für maximal fünf Tage von der Arbeit freistellen lassen. Die Kasse übernimmt dann einen Großteil des Verdienstausfalls und zahlt Kinderkrankengeld - in der Regel 90 Prozent des ausgefallenen Nettolohns. Dazu brauchen Eltern eine ärztliche Bescheinigung.