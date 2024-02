"Und wenn uns alle sagen, dass sie kein Bett haben, dann wird es schwierig." Denn in diesem Fall muss sich der Kinderarzt selbst kümmern. "Wir sehen dann teilweise Kinder zwei- bis dreimal am Tag in der Praxis. Das ist eigentlich nicht leistbar", sagt Maske.

Den meisten Kindern kann Maske vor Ort in der Praxis helfen. Doch leidet ein Kind unter einer schweren Infektion, dann verweist er es an eine der acht Berliner Kinderkliniken. So weit die Theorie. Doch auch die Kinderkliniken sind überlastet.

In der kommenden Woche starten die Winterferien in Berlin. Maske rechnet danach nochmal mit einem Anstieg der Infekte und damit auch mit einer noch volleren Praxis als heute schon. "Das ist dann keine gute Medizin mit viel Zeit, sondern das ist tatsächlich ein relatives Durchschleusen."

Kinderarzt Jakob Maske behandelt in seiner Praxis in Berlin-Schöneberg mit seinem Team derzeit zwischen 150 und 200 Kinder am Tag. Es ist mal wieder Infektzeit. "Wir sehen gerade sehr viele Grippefälle. Insofern hat es heute morgen gleich um 8 Uhr schon ordentlich gebrummt in der Praxis" sagt Maske.

Zu wenig Personal, zu wenig Geld, zu viel Bürokratie - die medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen stößt in Berlin auch in diesem Winter an ihre Grenzen - sowohl in der stationären, als auch in der ambulanten Versorgung in den Praxen. Charité, Vivantes und das Helios sprechen auf rbb-Anfrage von einer "sehr hohen Auslastung".

Bereits im vergangenen Herbst warnte die Ärztekammer Berlin davor, dass die Kinderversorgung in Berlin "massiv bedroht" sei, damals berichtete unter anderem der Tagesspiegel.

Nun ziehen mehrere Berufsverbände der Kinder- und Jugendmedizin nach, die in Berlin den Großteil der Kinder- und Jugendärzt:innen in der ambulanten und stationären Versorgung vertreten. In einer gemeinsamen Erklärung machen sie auf die sich immer weiter verschlechternde Versorgungslage aufmerksam - eine Entwicklung, die schon länger absehbar war.