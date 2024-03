Das in Berlin ansässige Robert Koch-Institut (RKI) verschickt derzeit Bargeld in Briefen, um Menschen zur Teilnahme an einer Studie zu bewegen. Wer an der Gesundheitsstudie teilnimmt, erhält erneut Geld. Der Bund der Steuerzahler (Bdst) kritisiert das Vorgehen und wirft dem RKI Steuerverschwendung vor.

Konkret will das RKI insgesamt 180.000 Einladungen in mehr als 300 Städten und Gemeinden verschicken, um die Studienreihe "Gesundheit in Deutschland" [rki.de] durchzuführen. In allen Einladungen wird ein Fünf-Euro-Schein stecken. Wer den mitgesendeten QR-Code nutzt, um an der Studie teilzunehmen, bekommt weitere zehn Euro, wer nichts tut, kann die fünf Euro behalten.

In Berlin und Brandenburg sollen 23.000 Menschen zur Teilnahme eingeladen werden. Das teilte das RKI dem rbb mit. Allein in der Region wird also Bargeld in Höhe von 115.000 Euro verschickt.

Die ersten Einladungen sind bereits raus. Derzeit sei unklar, wie viele Menschen sich schon registriert haben, hieß es. Bis Ende April will das RKI aber bundesweit 30.000 Panel-Teilnehmende ab einem Alter von 16 Jahren gewinnen.