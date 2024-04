Maroder Brunnen am Strausberger Platz soll ab Sommer saniert werden

Der Brunnen am Strausberger Platz in Berlin-Friedrichshain mit seinem Kunstwerk "Schwebender Ring" soll ab dem kommenden Sommer für voraussichtlich mehrere Jahre dauernde Sanierungsarbeiten abgebaut werden. Das sagte die Sprecherin des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg, Sara Lühmann, am Mittwoch dem rbb.

"Es gibt Betonkrebs an der Bausubstanz, es gibt Probleme in der Stromtechnik, es ist immer mal wieder Wasser eingedrungen in die Versorgungstunnel der BVG", sagte Lühmann. Das Denkmal werde deshalb abgebaut und eingelagert.

Bereits seit vergangenem Jahr ist die Fontäne des Brunnens ausgestellt, weil der sogenannte "Schwebende Ring" des Kunstschmiedes Fritz Kühn beufällig ist. In der Brunnenstube, dem Raum unter dem Brunnen, stellte ein Serviceteam der Berliner Wasserbetriebe bei einer Inspektion weitreichende Schäden durch Pfützen und Rost fest und wies das Bezirksamt darauf hin.