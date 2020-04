Die Stadt Potsdam liefert ab kommender Woche kostenloses Mittagessen an Kinder aus bedürftigen Familien.

Die Stadtverwaltung hat dazu mit der Tafel und der Arche einen Lieferdienst eingerichtet. Der Service soll sich laut dem Leiter der Potsdamer Arche vor allem an die Kinder richten, die vorher eine kostenlose oder kostenreduzierte Mahlzeit in der Schule oder in der Kita bekommen haben. Das sind in Potsdam etwa 2.500 Kinder.

Die Lieferungen sollen so lange laufen, wie die starken Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus gelten. Bedürftige Familien können sich über das Rathaus Potsdam anmelden.