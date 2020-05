An Sonn- und Feiertagen

Um die wiedereröffneten Spielplätze zu entlasten, erlaubt der Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg Nachbarschafts-Initiativen seit Sonntag, Straßen temporär zu Spielstraßen zu erklären.



Die Initiativen haben sich dafür zuvor beim Bezirksamt angemeldet und betreuen auch den Spielbetrieb mit Abstandsregeln. Bis zu 30 Straßen in der Nähe von Spielplätzen dürfen so an den kommenden Sonn- und Feiertagen zwischen 12 und 18 Uhr bespielt werden. Für 18 Straßenabschnitte haben sich bereits ausreichend ehrenamtliche Kiezlotsen gefunden. Sie sollen dafür sorgen, dass auf den temporären Spielstraßen die Corona-Abstandsregeln eingehalten werden.

Diese Regelung gilt bisher ausschließlich in Friedrichshain-Kreuzberg.