Im Streit um eine Gesichtsmaske hat ein 18-Jähriger in Berlin-Tegel zwei Polizisten angegriffen und verletzt. Der Mann wollte am Mittwochabend ohne Mund- und Nasenschutz einen Elektronikfachmarkt in einem Einkaufszentrum betreten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Zwei Security-Mitarbeiter wiesen ihn mehrfach ab und alarmierten die Polizei, weil der junge Mann sie auch bedroht hatte. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs auf, der 18-Jährige weigerte sich den Angaben zufolge jedoch, seinen Ausweis herauszugeben. Beim Durchsuchen seiner Tasche fanden sie auch ein Messer.