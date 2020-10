Die Corona-Pandemie zwingt auch den Weihnachtsort Himmelpfort (Oberhavel) zum Verzicht auf beliebte Attraktionen. In diesem Jahr werde es keinen Weihnachts- und Wichtelmarkt geben, sagte Ortsvorsteher Lutz Wilke am Montag dem rbb. Eigentlich sollten die Weihnachtsmärkte Mitte November beginnen. Es seien verschiedene Alternativen geprüft worden, aber die Ansteckungsgefahr bei mehreren Tausend Besuchern sei zu einfach groß, erklärte Wilke. Auch die Postfiliale für den Weihnachtsmann in Himmelpfort kann in diesem Jahr nicht besucht werden.

Natürlich können aber auch in diesem Jahr wieder Kinder ihre Wunschzettel per Post nach Himmelpfort schicken, betonte Wilke. "Der Weihnachtsmann und seine Engel nehmen sich auch in diesem Jahr wieder sechs Wochen Zeit, um die Post zu beantworten", so Wilke. Wichtig: Die Wunschzettel müssen bis zum dritten Adventwochenende in Himmelpfort eingetroffen sein, damit sie auch rechtzeitig vor Weihnachten bei den Kindern wieder zu Hause ankommen. Am Weihnachtsmannhaus wird zudem ein Weihnachtsmann-Briefkasten angebracht, in den die Kinder ihre Wunschzettel auch persönlich einwerfen können.



Und natürlich bereite sich Himmelpfort auch wieder auf die Ankunft des Weihnachtsmanns vor, so Wilke. Grundschulkinder aus der Umgebung würden festlichen Schmuck basteln, mit dem der Ort verziert werden solle, kündigte der Ortsvorsteher weiter an. Der Weihnachtsmann kommt am 12. November mit seinen Helfern ganz offiziell in Himmelpfort an.

In den zurückliegenden Jahren haben meist mehr als 200.000 Kinder aus aller Welt Briefe an den Weihnachtsmann in dem Brandenburger Ort geschickt, auch die Weihnachtsmärkte waren sehr gut besucht.