In einem Päckchen auf dem Weg nach Berlin hat der Zoll eine Schutzmaske aus Krokodilleder entdeckt. Die Sendung aus den USA sei bei der internationalen Frachtstation in Speyer (Rheinland Pfalz) angekommen und an einen Empfänger in der Hauptstadt adressiert gewesen, teilte der Zoll am Montag mit. Beamte hätten die Ledermaske bei einem routinemäßigen Check im September gefunden, hieß es.