Eine Corona-Impfung, ohne vorher einen Termin zu buchen, ist ab Mittwoch in den Ikea-Filialen Berlin-Tempelhof und Spandau möglich. Wie die Senatsverwaltung für Gesundheit mitteilte, startet eine neue Impfaktion im Innenbereich am Haupteingang des schwedischen Möbelhauses in Tempelhof ab Mittwoch, 14 Uhr. Impfungen seien dort bis 19:30 Uhr möglich.

Das Impfzentrum in Berlin-Spandau geht am Donnerstag in Betrieb. An allen drei Standorten kommen die Impfstoffe Moderna und Johnson & Johnson zum Einsatz. Betrieben werden die Drive-Ins vom Arbeiter Samariter-Bund. Geöffnet sind die Impfzentren in Tempelhof und Spandau jeweils von 10 bis 19:30 Uhr, in Lichtenberg weiterhin von 11 bis 21 Uhr. Am Sonntag, den 8. August, bleiben die Zentren geschlossen.

In der Impfstation auf dem Ikea-Parkplatz in Lichtenberg sind seit Beginn der Aktion Mitte Juli mehr als 6.100 Impfungen verabreicht worden. Über 4.300 Impfdosen waren von Moderna, über 1.800 von Johnson & Johnson. Die Nachfrage habe etwas nachgelassen, die Zahlen blieben dennoch weitestgehend stabil, teilte die Senatsverwaltung mit.