So können sie zum Beispiel Sport- oder Musikveranstaltungen besuchen, ohne extra einen Schnelltest machen zu müssen. Dies wird bislang so gehandhabt, weil Schülerinnen und Schüler für den Unterricht regelmäßig auf Corona getestet werden. Es soll nun auch in den Ferien gelten, die am Montag beginnen.

Jugendliche in Berlin können ihren Schülerausweis auch in den Herbstferien als Corona-Testnachweis nutzen. Darauf hat die Senatsverwaltung für Bildung hingewiesen.

Der Sprecher der Bildungsverwaltung, Martin Klesmann, verwies zudem darauf, dass nach dem Ende der Herbstferien in den Schulen zwei Wochen lang dreimal statt wie sonst zweimal pro Woche getestet werde.

In den Ferien gibt es in den Berliner Schulen zwar keine Testangebote, sagte Klesmann. Viele Kinder gingen aber in die Ferienbetreuung in den Hort: "Dort findet das Testen nach wie vor so statt wie bisher." Außerdem gebe es für Schülerinnen und Schüler kostenlose Testangebote in den bezirklichen Teststellen - auch wenn Coronatests ab Montag generell nicht mehr kostenfrei seien. Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren müssen keinen negativen Coronatest vorlegen.

In Brandenburg wurden den Schülerinnen und Schülern vor Ferienbeginn je vier Selbsttests ausgegeben. Damit sollen sie sich zweimal pro Woche testen und so die Testfrequenz, die auch während der Unterrichtszeit besteht, aufrechterhalten.