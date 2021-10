Ein Grund ist aber auch: Die Impfquote stagniert, der Fortschritt ist aus Sicht der Gesundheitsbehörden unzureichend. Nach Ansicht von Experten des RKI wäre wegen der deutlich ansteckenderen Delta-Variante eine Impfquote von mehr als 85 Prozent nötig. In Berlin sind bisher knapp 65 Prozent der Bürgerinnen und Bürger vollständig geimpft, in Brandenburg 59 Prozent. Schnelltests kostenpflichtig zu machen, soll auch den Druck auf freiwillig Ungeimpfte erhöhen - denn durch die geltenden 3G- und 2G-Regelungen ist ein Besuch in Restaurants oder von Veranstaltungen nur für Geimpfte, Genesene oder eben Getestete möglich.

Die strengere 2G-Regel , also Zutritt nur für Geimpfte und Genesene, gilt in Clubs, Diskotheken, Saunen, Thermen und Dampfbädern . Darüber hinaus können Betreiber von Gastronomie, Einrichtungen, Veranstaltungen und ähnlichen Unternehmungen selbst entscheiden, ob 2G anwenden . Gilt 2G, entfällt die Maskenpflicht, auch die Mindestabstände müssen nicht mehr eingehalten werden, die Personenobergrenze entfällt.

Seit dem 20. August gilt in Berlin 3G - unabhängig von der Inzidenz. Wer nicht geimpft oder von einer Corona-Infektion genesen ist, benötigt einen tagesaktuellen Test für folgende Zwecke in Innenräumen: Gastronomie, touristische Übernachtungen, Sport, Versammlungen mit mehr als 50 Personen, Konzerte, Kino- und Clubbesuche, Friseurbesuche und andere körpernahe Dienstleistungen, Besuche in Krankenhäusern, Reha-Einrichtungen oder Einrichtungen für behinderte Menschen . Auch für Veranstaltungen im Freien gilt 3G, falls mehr als 100 Personen gleichzeitig anwesend sind.

Wo in Brandenburg brauche ich als Ungeimpfter künftig einen Test?

In Brandenburg gilt für Ungeimpfte und Nicht-Genesene noch eine Testpflicht ab einer lokalen Inzidenz von 20. Ab dem 13. Oktober wird diese Schwelle auf 35 erhöht. Heißt: In den kreisfreien Städten und Landkreisen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz an mindestens fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter dieser Inzidenz liegt, ist in vielen gesellschaftlichen Bereichen die Vorlage eines negativen Testergebnisses nicht mehr nötig.

Liegt sie über der Schwelle von 35, gilt die Testpflicht unter anderem in der Innengastronomie, in Hotels und Pensionen, bei Busreisen, in Innen-Sportanlagen wie Fitnessstudios, in Theatern, Konzerthäusern und anderen Veranstaltungsräumen, sowie in Schwimmbädern, Thermen und Saunen.

Unabhängig von der Inzidenz vor Ort brauchen Ungeimpfte weiterhin einen Test in Schulen und Kitas, als Besucher in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Einrichtungen für behinderte Menschen, Diskos, Clubs und Festivals (sowohl innen als auch außen) sowie bei sexuellen Dienstleistungen.

Veranstalter und Gastronomen haben aber auch die Möglichkeit, ein strengeres 2G-Modell zu verfolgen. Heißt: Dann haben nur Geimpfte, Genesene und Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren Zutritt. Alle Infos dazu finden Sie auch hier.



Momentan liegt die Inzidenz in Brandenburg bei etwa 42 bestätigten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner, sie ist in den vergangenen Tagen gestiegen. Cottbus hat mit 70 die höchste Inzidenz, gefolgt von Potsdam (67).