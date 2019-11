Diesel-Fahrverbot in der Silbersteinstraße gilt ab sofort

Nach mehrmaligen Verzögerungen gilt seit Freitag das Diesel-Durchfahrverbot - zumindest in der Neuköllner Silbersteinstraße. Angeordnet wurde es eigentlich schon im vergangenen Jahr. Allein in Berlin sind 192.000 Autos betroffen. Von Mark Perdoni und Dominik Wurnig

Das erste Diesel-Durchfahrverbot in Berlin gilt seit Freitag in der Neuköllner Silbersteinstraße zwischen Hermannstraße und Karl-Marx-Straße. Das bestätigte das Bezirksamt Neukölln rbb|24 auf Nachfrage. In der Silbersteinstraße hängen nach rbb-Informationen bereits erste Verbotsschilder.

Das Fahrverbot gilt für Dieselautos unterhalb der Euronorm 5 sowie Diesel-Lkw. Ursprünglich wollte der Bezirk die Schilder am Montag montieren, kurzfristig wurden die Arbeiten aber auf Freitag vorgezogen.



Sobald die Schilder montiert sind, gilt auch das Durchfahrverbot. Voraussichtlich am Mittwoch sollen auch die Fahrverbotsschilder in einem Abschnitt der Hermannstraße zwischen Emser Straße und Silbersteinstraße aufgehängt werden und damit das Durchfahrverbot in Kraft treten.

Das Verwaltungsgericht Berlin hatte die Durchfahrverbot zur Verbesserung der Luftqualität im Herbst 2018 angekündigt - die Einführung wurde durch die Verwaltung immer wieder verschoben wie rbb|24 mehrfach berichtete.

Auch im Bezirk Mitte wurden Fahrverbote gerichtlich angeordnet. Ab wann genau diese gelten sollen, will das Bezirksamt in der nächsten Woche bekannt geben.