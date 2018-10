Wörtlich heißt es in dem Schreiben vom 13. März 2018 an die Verkehrsverwaltung: "Die Polizei Berlin könnte für den Fall, dass es zu Verkehrsverboten in Berlin kommen sollte, für einen begrenzten Zeitraum und voraussichtlich wöchentlich wechselnd für eine Stunde täglich an einer der Straßen entsprechende Kontrollen vornehmen."

Die Verkehrsverwaltung hatte gehofft, dass solche Kontrollen wenigstens an fünf Straßen pro Woche möglich sind. Das geht aus dem Anschreiben an die Innenverwaltung aus dem Februar hervor. In einem internen Strategiepapier räumen die Verkehrs-Fachleute zum Thema streckenbezogene Fahrverbote deshalb selbst ein: "Fraglich sind (...) die Möglichkeiten effektiver Kontrollen."