Seit Monaten tobt eine Debatte um rassistische Straßennamen in Berlin. Vor allem der Name Mohrenstraße in Mitte sorgt für zunehmende Kritik. Nun zieht die BVV für einen Schlussstrich - und beschließt die Umbenennung.

Die Mohrenstraße in Berlin Mitte soll in Anton-Wilhelm-Amo-Straße umbenannt werden. Das hat die Bezirkverordnetenversammlung Mitte am Donnerstagabend beschlossen, wie die SPD Berlin Mitte über Twitter mitteilte. SPD und Grüne in Mitte forderten, den Prozess zur Umbennennung "unverzüglich" einzuleiten.