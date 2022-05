Zeitlebens war Inge Deutschkron eine unermüdliche Mahnerin, wenige Monate vor ihrem 100. Geburtstag starb sie in Berlin. Am Mittwoch versammelten sich mehr als 100 Trauergäste zum Begräbnis in Stahnsdorf und würdigten die Holocaust-Überlebende.

Geehrt werde Margot Friedländer damit auch als beispielhafte "Bürgerwissenschaftlerin", deren Leistungen über die Vermittlung selbst erlebter Geschichte weit hinausgingen.

Die Laudatio hält den Angaben zufolge die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann. Zudem werde der Berliner Historiker Paul Nolte ein Gespräch mit Friedländer und einem Geschichtsstudenten führen.

Die 1921 in Berlin geborene Margot Friedländer lebte während der Nazizeit im Untergrund in Berlin und überlebte das Konzentrationslager Theresienstadt. 1946 emigrierte sie nach New York, 2010 zog sie nach Berlin zurück. Seitdem tritt sie als Zeitzeugin in Schulen auf.