Christian Müller (SPD) ist der neue Landrat in der Prignitz. Der 39 Jahre alte Meyenburger holte bei der Landratswahl am heutigen Sonntag bereits im ersten Wahlgang die notwendige absolute Mehrheit. Auch vereint er mindestens 15 Prozent aller Wahlberechtigten auf sich – das notwendige Quorum ist damit erfüllt.

Torsten Uhe hört Ende Juli als Landrat in der Prignitz auf und tritt aus persönlichen Gründen nicht mehr an. Am Sonntag buhlen nun fünf Kandidaten um die Wählerstimmen und wollen ins Prignitzer Landratsamt einziehen. Von Björn Haase-Wendt

Nach dem vorläufigen Endergebnis holte Müller 65,5 Prozent der abgegebenen Stimmen. Weit abgeschlagen ist der Zweitplatzierte Jean-René Adam von der AfD mit 11 Prozent der Stimmen. Die beiden Einzelbewerber Maik Tesch und Mario Schulz holten einstellige Ergebnisse um die 8 Prozent. Eine herbe Niederlage müssen die Prignitzer Grünen einstecken mit ihren Kandidaten Clemens Wehr. Der Kreisgeschäftsführer der Partei holte 6,5 Prozent der Stimmen.

Christian Müller ist seit 2015 Erster Beigeordneter in der Prignitzer Kreisverwaltung. Er konnte ein breites Parteienbündnis bei der Landratswahl hinter sich vereinen. So wurde er unter anderem von CDU, Linke und FDP unterstützt. Er folgt auf den bisherigen Amtsinhaber Torsten Uhe (parteilos), der nicht erneut zur Wahl angetreten war und dessen Amtszeit am 31. Juli endet.

Die Wahlbeteiligung lag bei am Sonntag bei 30,9 Prozent und war damit deutlich niedriger als bei der letzten Landratswahl in der Prignitz vor acht Jahren (34,8 Prozent). Am kommenden Mittwoch tagt der Kreiswahlausschuss in Perleberg, um das Endergebnis der Landratswahl zu bestätigen.