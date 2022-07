Rita Berlin Sonntag, 31.07.2022 | 12:50 Uhr

Warum ruft Frau Kipping nicht gleich eine Sperrstunde aus. Jeder muss um 18 Uhr zu Hause sein und im Bett liegen,damit kein Strom und keine Heizung verbraucht wird. Jetzt mal ehrlich, es wird immer nur von sparen erzählt, aber jeder der was verbraucht möchte auch sparen und das ist seit Jahren so. Keiner verplempert Energie. Vielleicht sollte ich meinen Kühlschrank auch abschalten und die Lebensmittel im Winter auf dem Balkon lagern. Langsam reicht es. Sorgt endlich dafür das die Atomkraftwerke im Betrieb bleiben und die alten wieder ans Netz gehen, nur so schaffen wir das und nicht mit Blendern und Ideologen.