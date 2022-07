Das Berliner Landeskriminalamt hat Zeugen von Kriegsverbrechen in der Ukraine aufgerufen, Hinweise auf diese Verbrechen der Polizei zu melden. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, werden ukrainische Kriegsflüchtlinge in Deutschland, die Zeuge oder Opfer von Kriegsverbrechen waren, gebeten, die Strafverfolgung zu unterstützen, indem sie ihre Informationen zur Verfügung stellen. Sie können sich an jede Polizeidienststelle in der Hauptstadt wenden.