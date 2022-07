"Sie fahren besoffen mit ihren Militärfahrzeugen in den Gegenverkehr"

Seltsam, dass ich weniger über die Lage in der Ukraine verzweifelt bin. Sie ist schwer, aber ich rede mit Menschen vor Ort, spüre ihre Kraft, ihre Entschiedenheit, ihre Liebe zum Leben. Was mich verzweifeln lässt ist, wie wenig Verständnis hier dafür aufgebracht wird, in welcher Lage sich die Menschen befinden. Einen meiner ersten Tagebuch-Einträge schrieb ich über meine Cousine , eine Lehrerin, die mit ihren beiden Kindern nach Berlin geflohen ist, weil ich hier bin und sie dadurch wenigstens jemanden hier kannte. Mittlerweile lebt sie seit Monaten in Berlin, sie wurde an zwei Schulen als Willkommenslehrerin für ukrainische Klassen eingestellt. Sie ist bei meiner Producerin untergekommen, die ihr die Wohnung ihrer Eltern übergangsweise zur Verfügung gestellt hat. Doch jetzt im August muss sie raus. Seit Monaten sucht sie eine Wohnung. Alle wissen, dass es in Berlin schwierig ist, aber ihre letzte SMS, hat in mir wieder das Gefühl der Verzweiflung ausgelöst.

Natalija Yefimkina lebt in Berlin. Sie ist in Kiew aufgewachsen. Nach der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl zog die Familie zunächst nach Sibirien. In den 1990er Jahren emigrierte die Familie dann nach Deutschland.

Julia schreibt mir:

Gerade ist eine Antwort von einer Wohnung in Moabit gekommen - das war das Angebot einer Mutter, das nach der Hilfe-Email der Schuldirektorin an die Eltern kam. Wir hatten uns lange hin und her geschrieben, die Wohnung wird gerade renoviert, aber im August fertig. Wir haben uns getroffen, sie sagte, sie fühle mit den Ukrainern und dass es ihr leid tue und sie uns helfen möchte. Sie hat sogar ein paar Tränen vergossen. Sie sagte, sie wolle die Wohnung an uns vermieten, da ich ja auch noch Lehrerin und mit Kindern bin. Für ein Jahr.



Sie ließ sich meinen Arbeitsvertrag zeigen, die Schufa und die Gehaltsabrechnung der letzten drei Monate - das ist im Grunde alles, was ich in Deutschland je verdient habe. Ich habe ihr das geschickt und gesagt, dass meine Arbeitserfahrung jetzt sogar anerkannt wurde und ich bald mehr Gehalt bekomme und dass mein Mann aus der Ukraine uns auch bereit ist zu unterstützen. Die Miete der Wohnung liegt bei 950 €. Das ist zwar viel, aber immerhin noch weniger als die Hälfte meines Gehaltes. Und jetzt kam ihre Antwort.

Dear Julia,

Thank you very much for sending the documents.

After reviewing your documents, unfortunately I cannot rent the apartment to you and had to choose another tenant. The income rent ratio does not suffice. One income is too risky. I am very sorry!

I wish you all the best.

Kind regards

A.B.