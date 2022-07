In der Hauptstadt wird es immer schwieriger, für geflüchtete Menschen eine Unterkunft zu finden. Bereits Anfang Juli war die Lage angespannt. Nun aktiviert Berlin seinen Notfallplan und prüft auch den Aufbau weiterer Zelte zur Unterbringung.

In Berlin stehen die Behörden vor immer größeren Problemen bei der Unterbringung von Geflüchteten. Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) erklärte am Mittwoch, dass sich die ohnehin schon angespannte Situation zuletzt dramatisch zugespitzt habe. Man werde nun einen Notfallplan in Kraft setzen.

Geplant sei demnach unter anderem, ein großes Zelt mit rund 900 Schlafplätzen zu öffnen, das bislang noch als Reserve auf dem Gelände des Ukraine-Ankunftszentrums in Tegel steht. Außerdem solle die Anmietung von Übernachtungsplätzen in Hostels geprüft werden, ebenso die Aufstellung von weiteren Zelten in der Stadt.