Online-Ummeldung soll in Berlin noch in diesem Jahr möglich sein

Berlin will das Angebot an online verfügbaren Dienstleistungen der Verwaltung deutlich ausweiten. Wie der Berliner Staatssekretär für Verwaltungsmodernisierung, Ralf Kleindiek, sagte, sollen Anmeldungen und Ummeldungen von Wohnsitzen noch in diesem Jahr möglich sein.