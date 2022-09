Woidke: Boeing will in Brandenburg investieren

Außerdem habe der Elektroautobauer Tesla bestätigt, dass der Ausbau der Fabrik in Grünheide wie geplant weitergehe . "Auch die Batteriefabrik in Grünheide wird gebaut. Da gab es ja einige Zweifel", sagte Woidke, "immerhin geht es hier um 1.200 zusätzliche Arbeitsplätze.

Im Vorfeld hatte es Kritik am Zeitpunkt und am Sinn der Reise gegeben. Die Kritik der Linksfraktion wies Woidke zurück: Die Reise in die USA sei lange geplant gewesen. Zudem stehe er bei den laufenden Themen in ständigem Kontakt mit der Potsdamer Staatskanzlei.

Die Linke hatte Woidke vorgeworfen, seine Arbeit in Brandenburg zu vernachlässigen. Der Berliner Senat habe in diesen Tagen - anders als Brandenburg - bereits ein Entlastungspaket auf den Weg gebracht, so Linken-Fraktionschef Sebastian Walter. Außerdem halte er es für problematisch, so Walter, dass bei der Reise keine Pressebegleitung vorgesehen sei.



Woidke verwies darauf, dass Vertraulichkeit bei den Gesprächen mit Firmenchefs besonders wichtig sei – das habe sich bei der Ansiedlung der Tesla-Fabrik gezeigt. Deshalb sei es richtig, ohne Medienvertreter und nur mit einer kleinen Delegation in die USA zu reisen. In der kommenden Woche will Woidke das Kabinett ausführlich über die Ergebnisse der Reise informieren – und auch mögliche Fragen dazu aus dem Landtag beantworten.