Insgesamt 370 Hektar Wald sollen in Märkisch-Oderland gerodet werden, um Platz auch für einen Solarpark zu schaffen. Eine Bürgerinitiative protestiert gegen das Projekt eines privaten Investors. In Bad Freienwalde hat sie sich vorgestellt. Von Wolf Siebert

Ein Strauß Sonnenblumen steht vorne auf dem Podium, als Marion Beise sich und die Bürgerinitiative "Pro Wald Hohensaaten" vorstellt. Rund 50 Menschen aus der Umgebung hätten sich darin mit einem gemeinsamen Interesse zusammengefunden - und zwar den Wald in Hohensaaten erhalten, die Region nachhaltig und lebenswert entwickeln. "Auch wir sind für regenerative Energien, aber nicht im Wald", sagt Marion Beise. Für Dienstagabend hatte die Initiative daher zu einer Infoveranstaltung in Bad Freienwalde geladen - mit Experten, die diese Haltung unterfütterten.

Dass 370 Hektar Wald in Hohensaaten (Märkisch-Oderland) für einen Solarpark, ein Rechenzentrum und ein Gewerbegebiet gerodet werden sollen, ist für den Waldökologen Martin Jenssen unvorstellbar, wie er sagt. Der Wald habe eine wichtige Kühlungsfunktion in einer Gegend, die von Versteppung bedroht sei. "Werden uns unsere Enkel nicht in einigen Jahren fragen, ob es nicht andere Stellen für den Solarpark gegeben hätte? Zum Beispiel an Autobahnen, auf Dächern und auf versiegelten Flächen? Ja, die hätte es gegeben."



Wälder könnten so etwas wie eine "Klima-Rettungsleine" sein, ergänzt Robert Bierkandt. Er ist promovierter Klimaphysiker, hat früher am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung gearbeitet und ist beschäftigt sich aktuell mit Fragen der Anpassungsfähigkeit der Gesellschaft an den Klimawandel.



Ein weiterer Kritikpunkt, den ein Zuhörer aufbringt: Wenn Wälder gerodet werden, wird das CO 2 frei, das dort gebunden ist. Da helfe es auch wenig, dass der Investor als Ausgleichsmaßnahme an anderer Stelle neue Bäume pflanze, sagt auch Martin Jenssen, der seit Jahren in Eberswalde zu Waldökologie forscht.



Ein weiterer geladener Fachmann ist Anton Pigge, der unter anderem als faunistischer Gutachter Arten bei Bauvorhaben erfasst. Er warnt vor dem Verlust seltener Tierarten, die in dem Wald Lebensraum und Brutrevier hätten: Seeadler, Schwarzstorch und verschiedene Fledermaus-Arten.