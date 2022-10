Bürger und Unternehmen sollen in der Energiekrise entlastet werden. Doch wie die Kosten dafür verteilt werden, ist auch nach den Bund-Länder-Beratungen am Dienstag unklar. Dennoch sind die Regierungschefs von Berlin und Brandenburg zufrieden.

Bund und Länder haben noch keine Einigung über die Verteilung der Kosten für die Entlastung von Bürgern und Unternehmen angesichts der hohen Energiepreise erzielt. "Da gibt es noch Diskussionen, wie das im Einzelnen geschultert werden kann", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach den Beratungen mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder am Dienstag in Berlin.

Am wichtigsten sei, dass die Energiepreisbremse komme, daran würden sich alle weiteren Maßnahmen orientieren, sagte Giffey nach den Beratungen rbb24. Die Expertenkommission der Bundesregierung werde am Wochenende ihren Plan zur Umsetzung vorstellen. Daran würden sich dann auch die Länder auf der nächsten MPK am 20. Oktober beteiligen, so Giffey. Alle, die unter hohen Rechnungen litten, würden sehen, dass echte Entlastungen kämen.

Woidke betonte, er sei froh, dass man eine gemeinsame Position erarbeitet habe. Das sei ein Signal der nationalen Geschlossenheit, dass Bund und Länder in dieser schwierigen Krise gemeinsam agieren wollen, so Woidke in rbb24. Die Gas- und auch die Strompreisbremse müssten jetzt schnell realisiert werden. Damit die Menschen im Land keine Angst vor den kommenden Monaten haben müssten und die Wirtschaft Sicherheit habe, dass sie gut durch die Krise gebracht würde.

Scholz rechnet in der kommenden Woche mit ersten Vorschlägen für die geplante Gaspreisbremse. Die von der Regierung dafür eingesetzte Expertengruppe werde am kommenden Wochenende erneut tagen. Er gehe davon aus, dass es "nächste Woche Ergebnisse" der Expertenkommission geben werde, die dann schnell von der Regierung aufgegriffen werden könnten.