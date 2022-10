"Unser Volk zuerst" steht in großen weißen Lettern auf einem roten Stofftransparent, hinter dem einige radikale Fußballfans von Energie Cottbus in der ersten Demo-Reihe das Tempo des Protestzugs vorgeben. Es entspricht der deutschlandweiten Kampagne "Unser Land zuerst!", die von der AfD in diesem sogenannten "heißen Herbst" entfaltet wird. Aber hier und heute sind AfD-Fahnen und Symbole tabu. Es gilt das in Cottbus übliche Gerede von einem "Bürgerprotest", der nichts mit einer Partei zu tun habe.

Zehntausende protestierten am Montag in ostdeutschen Städten gegen hohe Energiepreise, organisiert zumeist durch Rechtsextremisten. Auch in Frankfurt (Oder), wo die Stadt um ihre Bürger in Not kämpft. Von Olaf Sundermeyer

SPD gegen AfD - das steht in diesen Tagen auch als bundespolitisches Duell zwischen der SPD-geführten Bundesregierung und ihrer Politik, bezogen auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, sowie der konsequenten, russlandfreundlichen AfD-Opposition im Gegensatz dazu. In Brandenburg ist es zudem das Duell der SPD-geführten Landesregierung gegen die AfD als stärkste Oppositionspartei, die nach dem BrandenburgTrend aus der vergangenen Woche in den Umfragen erstmals gleichauf liegen.

Nach Cottbus kamen in Frankfurt (Oder) die meisten Menschen zusammen (1.700). An den meisten übrigen Orten waren es einige hundert, in einigen Fällen einige Dutzend. Dazwischen steht die zentrale Frage, wie die umfangreichen Entlastungspakete der Bundesregierung angesichts steigender Energiepreise und einer allgemeinen Teuerung von zehn Prozent bei den übrigen 2,5 Millionen Menschen in Brandenburg ankommt.

In Cottbus läuft am Montag die größte Demonstration gegen die Energiekrise in Brandenburg. Landesweit sind nach Angaben der Brandenburger Polizei 10.500 Menschen bei 35 unterschiedlichen Versammlungen auf die Straße gegangen - und damit weniger als in der Vorwoche, als die Polizei die gesamte Teilnehmerzahl bei 46 dezentralen Protesten auf 13.000 bezifferte.

Wie schon in anderen Krisen, proklamieren die Protestierer auch in dieser, "das Volk" zu sein: So steht es auf ihren Fahnen, so klingt es in ihren Reden, und so vermittelt es das zeitlich und örtlich begrenzte Gefühl, mit sie auf ihren Demonstrationen unterwegs sind - auch an diesem Montagvormittag am "Tag der Deutschen Einheit" unter den leuchtenden Herbstfarben der Straßenbäume in Frankfurt (Oder).

Angeheizt werden sie durch den selbstständigen Veranstaltungsorganisator, Hochzeits-DJ und Grabredner Ingo Passow aus Ziltendorf, einem Dorf an der Oder, weit südlich außerhalb der Stadt. Er klappert mit einer kleinen Schar von Unterstützern als Demonstrationsredner verschiedene Orte des Protests ab. In Frankfurt (Oder) predigt er am Montag die Umsturzidee der Einberufung einer "verfassunggebenden Versammlung", fordert Beamte und andere Staatsdiener zum "Widerstand" auf, und strapaziert das antisemitische Narrativ von der Unterwanderung unseres Landes durch die "Rothschilds". Seine Rede folgt stringent der extremistischen "Reichsbürger"-Logik, die in Brandenburg unter dem Eindruck der Corona-Krise deutlich an Anhängern gewonnen hat.