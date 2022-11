Kritisiert hat die geplante Reform nun der Brandenburger Innenminister Michael Stübgen (CDU). Er halte das für eine falsche Initiative zur falschen Zeit, sagte Stübgen am Montag im Interview mit dem Fernsehsender Phoenix. Die Landkreise und Städte stünden weiterhin unter massivem Druck, weil sie die Flüchtlinge, die aus der Ukraine und über die Balkanroute nach Deutschland kommen, unterbringen müssten. Er fordere schon seit Monaten Maßnahmen der Bundesregierung und der Europäische Union, um den Flüchtlingsstrom zu begrenzen.

Ausländer könnten den deutschen Pass in Zukunft schneller erhalten, das Bundesinnenministerium plant zurzeit eine Reform des Staatsbürgerrechts.

Staatsbürgerschaften seit 1789 - das klingt sperrig, ist aber erstaunlich facettenreich. Eine neue Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin zeigt, wie hochemotional - und aktuell - die Frage der nationalen Zugehörigkeit ist. Von Sigrid Hoff

SPD, Grüne und FDP hatten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass Ausländer in Deutschland leichter eine deutsche Staatsangehörigkeit erhalten können. Innenministerin Faeser treibt das Thema nun voran. Ein Gesetzentwurf des Innenministeriums sieht vor, dass vor allem Menschen, die bereits mehrere Jahre in Deutschland leben, leichter deutsche Staatsbürger werden können.

Statt wie bislang nach acht Jahren soll man künftig bereits nach fünf Jahren Aufenthalt in Deutschland die Staatsbürgerschaft erhalten können. Bei "besonderen Integrationsleistungen" soll dies sogar schon nach drei Jahren möglich werden - etwa wenn Einwanderer besondere schulische oder berufliche Leistungen oder ehrenamtliches Engagement gezeigt haben oder über besonders gute Sprachkenntnisse verfügen.