Brandenburger Koalition will mehr Geld in Verkehr stecken

Die rot-schwarz-grünen Koalitionsfraktionen in Brandenburg wollen in den beiden kommenden Jahren mehr in den Verkehr investieren als bisher von der Landesregierung geplant - vor allem auf dem Land. Im kommenden Jahr sollten 13,9 Millionen Euro zusätzlich dafür ausgegeben werden, unter anderem für den Ausbau von Landesstraßen und Radwegen, kündigten die Fraktionen von SPD, CDU und Grünen am Mittwoch an. Im Jahr 2024 sollen 43 Millionen Euro dafür vorgesehen sein.



SPD, CDU und Grüne äußerten sich am Mittwoch zum Doppelhaushalt 2023/24. Das Parlament entscheidet im Dezember darüber.