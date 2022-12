In der Antwort des Senats auf die Anfrage der Grünen-Abgeordneten Katrin Schmidberger heißt es dazu: "Die Bündnispartnerinnen und -partner halten sich eigenverantwortlich an die im Bündnis vereinbarten Verpflichtungen." Ein "Berichtswesen" werde noch eingerichtet und könne erst nach Ende des Jahres "angewendet" werden. Nachfragen dazu, wer kontrolliere, ob die Vereinbarungen eingehalten werden und welche Folgen Verstößen hätten, ließ der Senat unbeantwortet.



Auf weitere Fragen zum Mieterschutz verweist der Senat in seiner Antwort auf die Hilfsmaßnahmen des Landes Berlin und ergänzt lediglich, es seien auch "alle privaten Vermieterinnen und Vermieter aufgerufen, diese Mieterschutzmaßnahmen in ihre Unternehmenspolitik zu übernehmen".



Zu weiteren Fragen wurden drei Arbeitsgruppen gebildet, die sich seit der Unterzeichnung der Bündnisvereinbarung im Juni allerdings jeweils nur einmal getroffen haben. Eine "Dokumentation der Sitzungen" sei nicht vorgesehen, so der Senat.