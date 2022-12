In der Diskussion um das Hausprojekt "k12" an der Kastanienallee in Berlin-Prenzlauer Berg zeichnet sich laut Senat eine Lösung ab. Wie die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen am Freitag mitteilte, erwirbt eine Genossenschaft die Wohnungen in dem Haus mit Fördermitteln des Landes.

Im Programm der Senatsverwaltung stehen demnach dafür zinslose Darlehen zur Verfügung. Weitere Details der Vereinbarung zwischen Senat, Genossenschaft und einer Stiftung, die den Gewerbeanteil im Haus übernehmen möchte, seien noch in Vereinbarung.