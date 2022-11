dirk Berlin Montag, 28.11.2022 | 07:07 Uhr

Im Fernsehen sah der Zustand wirklich nicht gut aus. Das Problem ist auch, dass wenn man große Sanierungen machen will, diese auch nach den heutigen Standards durchzuführen sind. Das läuft also auf eine vollständige Energetische Sanierung des komplexes hinaus. Bei den Preisen ist das für so ne Anzahl nen Millionenwert. Freier Investor würde wahrscehinlich alles abreißen, weil günstiger. Wenn die Gemeinschaft kein Polster für den Ankauf hat, dann lohnt es sich auch nicht über die Sanierung weiterzureden, wenn nachher eine wirklich, wirklich niedrige Miete gezahlt werden will. Wie soll das jemals getilgt werden? Irgendwoher muss das Geld für die Arbeiten erwirtschaftet werden. Entweder durch Sonderumlage oder Tilgung über den Mietzins.