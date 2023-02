Stundenkürzung an Schulen? Bedarfsberechnung sorgt für Unruhe

So 26.02.23 | 18:52 Uhr

Der Brandenburger Landeselternrat schlägt Alarm: Das Bildungsministerium plant offenbar, flächendeckende Kürzungen im Stundenbudget von Lehrerinnen und Lehrer vorzunehmen. Das gehe überhaupt nicht, so der Landeselternrat.

Eine vom Brandenburger Bildungsministerium erstellte vorläufige Bedarfsermittlung der Lehrkräfte für das kommende Schuljahr sorgt bei Schulen und Eltern für Unruhe. Aus einer Aufstellung, über die die Schulen am vergangenen Donnerstag informiert wurden, gehe hervor, dass das Bildungsressort flächendeckende Kürzungen im Bereich der Stundenbudgets an den Schulen plane, sagte die Sprecherin des Landeselternrats, Ulrike Mauersberger, der Deutschen Presse-Agentur (DPA) am Sonntag. Diese Rückmeldung sei aus den Schulen des Landes gekommen. Eine entsprechende Tabelle zur Aufstellung der Bedarfe liegt der DPA vor.