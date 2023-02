Jetzt aber scheint das Modell Realitätsverweigerung nicht mehr aufzugehen. Es finden sich fürs kommende Schuljahr einfach nicht genug Pädagogen. Offenbar nicht mal genug, um den Mangel noch irgendwie schönreden zu können. Dabei ist der Anspruch an den Begriff "Pädagoge" in den vergangenen Jahren schon auf ein Minimum abgesenkt worden.

Einzelne Aktionen, um den Lehrermangel in Brandenburg zu kompensieren, reichen offenbar nicht mehr aus: Bildungsministerin Ernst will jetzt ein Maßnahmenpaket auf den Weg bringen - mit gravierenden Folgen für Schüler und Lehrkräfte.

Natürlich gehen die Versuche, das Versagen zu kaschieren, auch bei dem nun vorgestellten Maßnahmenkatalog weiter: Die Prüfung von sogenannten "Selbstlernzeiten" für ältere Schüler wird da angekündigt. Mit klaren Worten heißt das: Die Schüler bekommen Aufgaben, der Lehrer unterrichtet woanders. Wenn das so käme, dann natürlich nur stundenweise, sagt die Ministerin. Wer das glaubt, wird selig. An einigen Schulen in anderen Bundesländern wird schon in diesem Schuljahr nur noch an vier Tagen in Präsenz unterrichtet.

Das Selbstlernen, so Britta Ernst, sei während der Pandemie doch "gut gelernt" worden. Für viele Eltern und Lehrer ist diese Aussage eine blanke Provokation. Denn fragt man in den Oberschulen und bei Elternvertretern nach, was "gut gelernt" denn heißen könnte, winken die kopfschüttelnd ab. Gelernt haben die meisten Schüler in dieser Zeit wenig.