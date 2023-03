Geplante Justizreform in Israel - Proteste anlässlich des Antrittsbesuchs von Netanjahu in Berlin angekündigt

Wegen einer umstrittenen Justizreform in Israel haben Demonstranten Proteste zum Antrittsbesuch von Präsident Netanjahu in Berlin angekündigt. Es gilt die höchste Sicherheitsstufe. Es gibt Einschränkungen im Straßen - und Flugverkehr.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist zum Antrittsbesuch in Berlin

Initiativen haben Proteste wegen einer geplanten Justizreform in Israel angekündigt

Der Besuch gilt die höchste Sicherheitsstufe, daher gibt es zahlreiche Sperrungen

Netanjahu wird mit Kanzler Scholz eine Holocaust-Gedenkstätte besuchen

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist am Donnerstag zu seinem Antrittsbesuch in Berlin. Er selbst hatte vorab angekündigt, dass er vor allem über Sicherheitsthemen für Israel sprechen will, darunter das iranische Atomprogramm. Mehrere Initiativen haben bereits vorab Proteste angekündigt. Dabei geht es vor allem um die geplante Justizreform der israelischen Regierung. Damit könnte das Parlament Entscheidungen des höchsten Gerichts aufheben.

Beck appelliert an Scholz

Der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck (Grüne), sagte im rbb|24 Inforadio, er hoffe, dass Scholz diese Sorgen anspreche. Man müsse Netanjahu deutlich machen, dass er mit der Justizreform den Interessen des Landes schade. Am Vormittag trifft Netanjahu Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und besucht mit ihm die Holocaust-Gedenkstätte "Gleis 17" am S-Bahnhof Grunewald. Von dort aus fuhren von Herbst 1941 bis Frühjahr 1942 Deportationszüge der Deutschen Reichsbahn mit mehr als 50.000 Berliner Jüdinnen und Juden an Board in Konzentrations- und Vernichtungslager im Osten.

Zahlreiche Sperrungen in Berlin

Wegen des Besuchs des israelischen Ministerpräsidenten gibt es zahlreiche Einschränkungen im Berliner Straßenverkehr. Vor allem die Bereiche rund um das Bundeskanzleramt und das Schloss Bellevue seien betroffen, teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mit. Alle Orte, die Netanjahu aufsucht, werden großräumig abgesperrt und bewacht. Nur Personen, die in den abgesperrten Bereichen wohnen oder arbeiten, haben Zutritt. Autos und Fahrräder dürfen in den Zonen nicht abgestellt werden. So gelten von der Kronprinzenbrücke bis zum Haus der Kulturen verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. Auch der Bereich rund um die Siegessäule, das Schloss Bellevue und die Lutherbrücke ist abgesperrt. Der Bereich rund um das Hotel Waldorf Astoria nahe dem Kurfürstendamm und dem Bahnhof Zoo ist bereits seit Mittwochmittag gesperrt.

Einschränkungen gelten auch im Flugverkehr über ganz Berlin und dem näheren Umland, wie die Polizei mitteilte. So wurden bestimmte private Flüge verboten und auch Drohnen dürfen in der Zeit des Besuches in bestimmten Zonen nicht gestartet werden. Demonstranten hatten unter anderem auch Proteste am Flughafen angekündigt. Auch für Boote kann es Einschränkungen geben. So kann es laut VIZ zwischen der Marschallbrücke und der Moabiter Brücke zu Sperrungen kommen. Netanjahu hatte sich am späten Mittwochabend auf den Weg nach Berlin gemacht. Nach seinem Treffen mit Scholz ist eine Begegnung mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) geplant. Am Abend soll Netanjahu dann bereits einen Tag früher nach Israel zurückkehren.

