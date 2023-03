Besuch des israelischen Ministerpräsidenten führt zu vielen Sperrungen in Berlin

Zum Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu von Mittwoch bis Freitag gilt in Berlin die höchste Sicherheitsstufe. Für mehrere Orte, an denen Netanjahu sich aufhalten wird, kündigte die Polizei bereits Absperrungen an.