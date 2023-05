"Bezirksbürgermeisterin Herrmann schlägt weniger Mülleimer in Parks vor"

Lisa Marie Berlin Montag, 15.05.2023 | 18:58 Uhr

Das Problem sind nicht zu viele oder zu wenige Mülleimer. Das Problem sind die Menschen, die Behältnisse, Verpackungen etc. gefüllt in die Parks tragen, aber geleert nicht wieder mit nach Hause nehmen können bzw. wollen, um sie dort zu entsorgen.

Vielleicht sollte man eher da ansetzen, umzudenken und gegenzusteuern. Muss dieses Ganze 'to go' wirklich sein?

Schauen Sie sich in ganz Berlin um. Strassen, Gehsteige, Parks - es vermüllt ohne Ende! Das Problem ist der MENSCH!