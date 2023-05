Fred Berlin Mittwoch, 31.05.2023 | 08:56 Uhr

leider genau das was man von einem CDU-Poltiker erwarten darf. wäre ja auch für das eigene Image und die (rechte) Wählerschaft schädlich, da mal ein wenig in die Realität zu rücken und zu erkennen, dass immer mehr Menschen gegenüber friedlichen (!) Aktivist:innen gewalttätig werden.

Es ist weder an ihm, noch an den Autofahrern, die aktuelle Lage als Nötigung einzuschätzen. Das obliegt allein den Gerichten. Aber warum auf die Gewaltenteilung achten, wenn man die Gewalt selbst in die Hand nehmen kann...