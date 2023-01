Das "Königreich Deutschland" will offenbar einen neuen Standort in der Uckermark aufbauen. In dem Fall könnten nach Kontraste-Recherchen Dutzende "Reichsbürger" nach Lychen ziehen. Gleichzeitig tritt die Organisation immer offener antisemitisch auf. Von Silvio Duwe und Kaveh Kooroshy

Der Verfassungsschutz Brandenburg warnte am vergangenen Samstag die Einwohner auf einer Veranstaltung in Rutenberg vor der drohenden Besiedlung durch Anhänger des "Königreich Deutschland". Gegenüber Kontraste sagte der Leiter des Verfassungsschutzes Brandenburg, Jörg Müller, das Ziel des "Königreich Deutschland" sei, "unsere Demokratie abzuschaffen und ein eigenes Königreich, einen rechtsfreien Raum zu schaffen."

Der als "Reichsbürger" eingestufte Selbstverwalter Peter Fitzek, in der Öffentlichkeit auch als selbsternannter "König von Deutschland" bekannt, besichtigt Grundstücke bei Lychen. Was hat der Mann dort vor? Eine Spurensuche von P. Huth und G.-S. Russew

Das "Königreich Deutschland" tritt nach Kontraste-Recherchen nun noch offener antisemitisch auf. So veröffentlichte es auf seiner Webseite ein Video seines Gründers und Anführers Peter Fitzek, in dem dieser behauptet: "Die Eliten wollen den Krieg, zur Etablierung und Aufrechterhaltung von Angst in der Masse der Bevölkerung. Denn von dieser Angst, davon profitieren sie wiederum." Es gehe darum, so Fitzek, "den Menschen so viel Angst zu machen, dass sie die neue Weltordnung der Satanisten einfach annehmen". Hinter den Machenschaften stehe die "Chabad", die "eine messianisch-jüdische Endzeitsekte" sei.

In Lychen will sich das "Königreich Deutschland" offenbar bereits bestehende Strukturen zunutze machen. Denn die 44 Hektar Land, um die es geht, gehören einer Genossenschaft, deren Vorstand bis 2020 der Anastasia-Bewegung zuzurechnen ist. Die Anastasia-Bewegung ist eine aus Russland stammende Siedlungsbewegung, die auch in Deutschland Anhänger gefunden hat. Die Bewegung propagiert ein Leben als Selbstversorger auf so genannten Familienlandsitzen - und lehnt die Demokratie ab. Auch Rassismus und Antisemitismus sind fester Bestandteil der Lehren Anastasias.

In Brandenburg hat die Reichsbürgerszene schon während der Corona-Pandemie einige neue Anhänger bekommen. Aber auch in Berlin rechnen Polizei und Verfassungsschutz der waffenaffinen und radikalisierten Szene hunderte Mitglieder zu.

Bei Behörden und Anwohnern sind die Sorgen dennoch groß. Sie wollen jetzt den Reichsbürgern das Leben möglichst schwer machen, sagt Ralf Deistler. Wenn man sich andere Beispiele und andere Entwicklungen nicht nur in Brandenburg, sondern bundesweit anschaue, merke man, "dass die sich immer da niederlassen, wo es für sie bequem ist. Man kann es ihnen aber auch unbequem machen."

Den Anastasia-Anhängern wurde es zumindest in Lychen von einer Behörde zuweilen auch leicht gemacht. So liegt Kontraste ein zweifelhaftes Attest vor, mit dem ein in Lychen ansässiger Anastasia-Anhänger sein Kind von der Schulpflicht befreien ließ. Das Attest wurde demnach für das ganze Jahr 2022 ausgestellt – von einer angeblich promovierten deutschen Psychologin, die laut Briefkopf in England arbeitet. Wissenschaftliche Arbeiten oder gar die Dissertation der Frau waren in einschlägigen Fachliteraturdatenbanken jedoch nicht auffindbar. Auf Kontraste-Anfrage wollte sie auch nicht mitteilen, wann und an welcher Universität sie ihre Qualifikation erworben habe.

Die zuständige Schulbehörde akzeptierte ihr Attest, obwohl sie darin konstatiert, das Kind und die Familie nur per Videotelefonat untersucht zu haben. Auch die Begründung wirkt seltsam: Das Kind hätte aktuell keine psychischen Störungen, weil es nicht zur Schule ginge. Nach Kontraste-Recherchen gehen die Kinder in der Familie seit mindestens 2018 nicht mehr zur Schule. Auf eine entsprechende Anfrage von Kontraste antworteten bislang weder die zuständige Schulaufsichtsbehörde in Frankfurt (Oder) noch das brandenburgische Bildungsministerium.