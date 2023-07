Christopher Street Day in Berlin - Route, Sperrungen, Programm: Hunderttausende bei CSD-Parade erwartet

Fr 21.07.23 | 16:16 Uhr

dpa Audio: rbb24 Inforadio | 21.07.2023 | Detlef Löschmann | Bild: dpa

Mehr als 500.000 Menschen erwarten die Veranstalter zum CSD-Umzug am Samstag in Berlin. Damit alles glatt läuft, werden Straßen gesperrt, Busse umgeleitet und eventuell U-Bahnhöfe geschlossen. Ein Überblick über Route, Verkehr und Programm.

Zum 45. Christopher Street Day werden am Samstag mehr als eine halbe Million Menschen in Berlin erwartet. Die bunte Parade durch die Innenstadt soll von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) und Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegener (CDU) gemeinsam mit Mitgliedern des Berliner CSD-Vorstands eröffnet werden, teilten die Veranstalter mit. Das Motto des diesjährigen CSD lautet "Be their voice - and ours! für mehr Empathie und Solidarität!". Ziel des zweisprachigen Mottos ist nach Angaben der Veranstalter, auch nicht-deutschsprachige Menschen zu repräsentieren. Alle Identitäten und Lebensformen sollten in einer pluralen Gesellschaft mitbedacht und in ihrer Selbstbestimmung akzeptiert werden, hieß es. Geplant ist auch eine Kranzniederlegung am Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Homosexuellen.

Die Route des CSD 2023 in Berlin

77 Wagen dabei - Zug soll um 12 Uhr starten

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) solidarisierte sich mit der Demo: "Wir erheben die Stimme für die Menschen, die zur Community gehören, und wir protestieren gegen Vorurteile, Ausgrenzung und Gewalt." Berlins Queer-Beauftrager Alfonso Pantisano sagte, der CSD sei nicht nur eine Partyveranstaltung sondern eine politische Demonstration. Pantisano forderte etwa mehr Schutz queerer Menschen vor Benachteiligung durch das Grundgesetz. Beim Umzug am Samstag werden 77 Wagen erwartet. Darunter soll auch wieder ein Wagen der evangelischen Kirche sein. Er fahre unter dem kirchlichen Kampagnenmotto "Liebe tut der Seele gut" mit, hieß es. Zudem wird in diesem Jahr auch ein ukrainischer Truck vertreten sein. Unter dem Motto "Be Pride Like Ukraine" will sich nach Angaben vom Dienstag eine ukrainische Kolonne als "Zeichen der Einheit und Stärke" beteiligen. Um 12 Uhr soll der Zug an der Ecke Leipziger Straße / Spittelmarkt starten. Von dort geht es zunächst zum Potsdamer Platz, dann weiter zum Nollendorfplatz in Schöneberg. Von dort wollen die Demonstrierenden zur Siegessäule laufen und dann gegen 16:30 Uhr über die Straße des 17. Juni zum Brandenburger Tor.

Diese Straßen werden für den CSD gesperrt

Autofahrer müssen wegen des Umzugs mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Einige Straßen sind schon seit Donnerstagmorgen gesperrt und werden erst am Sonntag 18 Uhr wieder freigegeben. Wie die Stadtverwaltung auf ihrer Internetseite mitteilte, betrifft das die Straße des 17. Juni zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor, die Yitzhak-Rabin-Straße, den Pariser Platz und Teile der Ebertstraße. Am Samstag wird zusätzlich die Leipziger Straße zwischen Charlottenstraße und Axel-Springer-Straße ab 6 Uhr morgens gesperrt. Schließlich wird auch die John-Foster-Dulles-Allee mitsamt ihren Verlängerungen Scheidemannstraße und Dorotheenstraße ab Samstagmorgen 8 Uhr bis Sonntagmittag geschlossen.

Teilnehmende sollten mit Bus und Bahn anreisen

Autofahrern wird geraten, die Innenstadt zu umfahren. CSD-Teilnehmer sollten am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Allerdings könne es gut sein, dass am Samstag die U-Bahnhöfe Brandenburger Tor, Bundestag und Nollendorfplatz wegen zu viel Andrang geschlossen werden könnten. Die BVG teilte mit, dass am Samstag rund ein Dutzend Buslinien wegen der Sperrungen zeitweise umgeleitet werden oder nicht ihre komplette Route abfahren.

Polizei schützt CSD-Parade

Für den Schutz des CSD-Umzugs ist die Berliner Polizei zuständig. Bei ihrem Sicherheitskonzept greift sie nach Aussage eines Sprechers auch auf Erfahrungen vergangener CSDs zurück. "In der Vergangenheit gab es Übergriffe auf Teilnehmende etwa im Vorfeld oder im Nachgang der Versammlung. Darauf bereiten wir uns entsprechend vor." Wieviele Beamte für den Schutz des CSD eingeplant sind, könne erst am Samstag mitgeteilt werden, um den Einsatz nicht zu gefährden. Anwohner weist die Polizei darauf hin, dass während des Umzugs mit "erhöhter Lautstärke" zu rechnen sei.

Der Christopher Street Day (CSD) erinnert an einen Aufstand der Homosexuellen-Community im Umfeld der Bar Stonewall Inn in der Christopher Street im New Yorker Stadtteil Greenwich Village, der am 28. Juni 1969 begann. Auslöser waren wiederholte Polizeikontrollen, Übergriffe und anhaltende Diskriminierung.

Sendung: rbb24 Inforadio, 21.07.2023, 13:20 Uhr