Was wird aus dem Kaufhaus in der Friedrichstraße? Die Galeries Lafayette wollen bleiben, der Vermieter hat dagegen schon Kontakt mit dem Land Berlin aufgenommen. Womöglich zieht die Zentral- und Landesbibliothek in das Gebäude ein.



Die Galeries Lafayette planen derzeit nicht, das Kaufhaus in der Friedrichstraße in Berlin aufzugeben. Man verhandele mit dem Eigentümer Tishman Speyer über die Weiterführung des Mietvertrages, der Ende 2024 ausläuft, teilte das Unternehmen am Donnerstag auf rbb-Anfrage mit. Zum Stand der Verhandlungen könne man derzeit keine näheren Angaben machen.



Tishman Speyer wiederum hatte am Dienstag auf dpa-Anfrage mitgeteilt: "Wir befinden uns in konstruktiven Gesprächen mit dem Land Berlin, es sind aber noch viele Details zu klären."

Neuer Standort für die Zentral- und Landesbibliothek?

Berlins Kultursenator Joe Chialo (CDU) hatte das Quartier 207 als neuen Standort für die Zentral- und Landesbibliothek (ZLB) vorgeschlagen. In dem Gebäude befindet sich das Kaufhaus der französischen Kette. Die Kulturverwaltung geht derweil davon aus, dass die Galeries Lafayette Ende 2024 aus dem Quartier 207 in der Friedrichstraße auszieht. "Das war die Grundlage für unsere Gespräche mit dem Eigentümer, der mit dem Angebot auf unsere Verwaltung zu kam", hieß es am Donnerstag aus der Behörde auf rbb-Anfrage. Die Idee von Chialo wurde von Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und dem ZLB-Generaldirektor Volker Heller begrüßt. Chialo hat erklärt, man werde in den kommenden Wochen das Projekt mit allen Beteiligten prüfen und diskutieren.

Handelsverband: Galeries sind wichtig für die Friedrichstraße

Der Handelsverband Berlin-Brandenburg hofft indes, dass das Galeries Lafayettes-Kaufhaus in der Friedrichstraße bleibt. Es sei ein wichtiger Anker, sagte der Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen am Donnerstag dem rbb.



Noch gebe es keine endgültige Entscheidung zur Zukunft des Warenhauses an dem Standort, so Busch-Pertersen. Aber sollte es nicht weitergehen, dann sei der Vorschlag von Chialo ein wichtiger Beitrag, wie die Nachnutzung aussehen könnte.



Die beiden Bibliotheksstandorte am Blücherplatz in Kreuzberg und in der Breite Straße in Mitte sind zu klein geworden, die Gebäude marode. Es wird schon seit Jahrzehnten nach einer Alternative gesucht. Zunächst war ein Neubau geplant, das Projekt wurde aber wegen fehlender Mittel vom Senat auf Eis gelegt. Sendung: rbb24 Inforadio, 31.08.2023, 14:40 Uhr