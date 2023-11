Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) legt sein Amt nieder. Das hat der CDU-Landesvorstand am Freitagabend mitgeteilt.

Der Rücktritt erfolge aus rein privaten Gründen, erläuterte Beermann am Abend in einem Statement. Die Entscheidung habe er nach reiflicher Überlegung getroffen, sie sei ihm nicht leichtgefallen. "Nach rund 30 Jahren in der Verwaltung und Regierung an verschiedenen Positionen strebe ich einen neuen Lebensabschnitt an. Ich möchte mir und vor allem meiner Familie in herausfordernden Zeiten eine private Auszeit gönnen und eine neue berufliche Herausforderung anstreben", teilte Beermann mit.

"Ich war sehr gerne Minister in Brandenburg. Aber zu einem solchen Beruf gehört eben auch, dass man selbst entscheiden kann, wenn es Zeit für etwas Anderes geworden ist", fügte der 57-Jährige hinzu.