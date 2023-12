"Tempohomes und Leichtbauhallen sind natürlich schneller zu errichten", sagte Kiziltepe. Wenn wieder mehr Geflüchtete nach Berlin kommen, sei es möglich, sie im Lauf weniger Wochen aufzubauen. "Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht - in Tegel und Tempelhof ging das schnell", so die Sozialsenatorin, die auch für den Bereich Integration zuständig ist. "Ich gehe davon aus, dass wir 2024 immer noch mehr Geflüchtete in Tempohomes und Leichtbauhallen unterbringen als in Modularen Unterkünften."

"Im September 2023 hat der Senat beschlossen, dass wir zusätzlich 8.000 Plätze für geflüchtete Menschen schaffen wollen", so Kiziltepe. "Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten hat seitdem mehr als 6.000 Plätze in Betrieb genommen. Das ist eine enorme Leistung." Dafür sei keine Turnhalle benötigt worden. "Kein Mensch war obdachlos. In den Unterkünften des LAF leben aktuell mehr als 33.000 Menschen, so viel wie noch nie", sagte die SPD-Politikerin. LAF steht für Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten.