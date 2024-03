Ensemble in Wandlitz

Die Villa von Joseph Goebbels und eine ehemalige FDJ-Hochschule stehen mitten in einem Wald bei Wandlitz. Das Areal gehört dem Land Berlin und verfällt. Landrat und Bürgermeister befürchten einen Abriss und haben nun ein Moratorium gefordert.

Der Protest gegen einen möglichen Abriss von mehreren Gebäuden mit historischer Bedeutung am Bogensee in Wandlitz (Barnim) wird lauter. Auf dem Areal im Besitz des Landes Berlin stehen unter anderem eine ehemalige Hochschule der "Freien Deutschen Jugend" (FDJ) und die Villa des nationalsozialistischen Reichspropagandaminister Joseph Goebbels.

In einem Schreiben an die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) fordern unter anderen der Landrat des Kreises Barnim, Daniel Kurth (SPD), und der Bürgermeister von Wandlitz, Oliver Borchert (Freie Bürgergemeinschaft Wandlitz), ein Abriss-Moratorium und die Fortsetzung der Diskussionen um den Erhalt des Bogensee-Areals, wie das Landratsamt am Freitag mitteilte. Beide befürchten, der Aufsichtsrat der BIM plane Schritte zum Abriss der Gebäude.