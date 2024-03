Ein 24-Jähriger muss sich seit Freitag am Landgericht Frankfurt (Oder) wegen der Sprengung mehrerer Geldautomaten verantworten. Insgesamt werden dem Potsdamer drei Taten in Bankfilialen in Strausberg (Märkisch-Oderland), Fürstenberg/Havel und Liebenwalde (beide Oberhavel) vorgeworfen. Diese haben sich zwischen März und Mai des vergangenen Jahres ereignet.

An allen Sprengungen waren jeweils zwei weitere Mittäter beteiligt. Das belegen die Aufnahmen von Überwachungskameras, die zum Prozessauftakt gezeigt wurden. Die Identität der Komplizen wollte der 24-Jährige vor Gericht allerdings bis dato nicht nennen, wie rbb-Reporter berichten. Als Grund gab er an, dass ihm und seiner Freundin andernfalls etwas angetan werde. Die Staatsanwaltschaft bezeichnete den Mann hingegen als Kopf der Bande.

Zur Ergreifung des Mannes hatte letztlich ein Zufall geführt. So fuhr bei der letzten Tat in Strausberg ein Streifenwagen der Polizei vorbei. Die Täter brachen ihr Vorhaben ab und entkamen vorerst mit einem Fluchtauto. Später kollidierten sie aber mit einem anderen Polizeifahrzeug und flüchteten weiter zu Fuß. Kurze Zeit später wurde der Angeklagte dann in einem Hotel in festgenommen. Seine Komplizen haben sich laut seiner Aussage ins Ausland abgesetzt.

Der Prozess soll im April fortgesetzt werden. Mitte April soll es dann auch ein Urteil geben.