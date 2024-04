Der vergangene März war der wärmste, den Deutschland jemals erlebt hat. Dazu beigetragen hat die Lausitz. Nach einer Auswertung des Deutschen Wetterdienstes [ dwd.de ] gab es in Cottbus am 30. März den deutschlandweiten Temperaturrekord, mit 24,9 Grad. So warm war es ebenfalls im sächsischen Klitzschen bei Torgau.

Die globale Erwärmung hat im Januar für weitere Temperaturrekorde gesorgt. Auch in Berlin und Brandenburg war es außergewöhnlich warm - so wie bereits das ganze vergangene Jahr.

Insgesamt hat es laut Wetterdienst im März deutlich zu wenig geregnet. Der DWD registrierte rund 46 Liter pro Quadratmeter. Das seien rund 80 Prozent der Referenzperioden von 1961 bis 1990 und von 1991 bis 2020 gewesen.

Mit einer Sonnenscheindauer von 120 Stunden war der März sonniger als in der Vergleichsperiode 1961 bis 1990 (111 Stunden), aber weniger sonnig als in der Periode 1991 bis 2020 (127 Stunden). Am sonnigsten war es im März in Berlin, mit 158 Sonnenstunden.