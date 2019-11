Zur Festwoche zum Mauerfall-Jahrestag wird es eng auf den Berliner Straßen. Denn rund um das Brandenburger Tor sind umfangreiche Sperrungen geplant. Bereits seit dem 21. Oktober sind die Straße des 17. Juni zwischen dem Brandenburger Tor und Yitzhak-Rabin-Straße sowie die Ebertstraße zwischen Scheidemannstraße und Behrenstraße gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte. Je näher das Wochenende rückt, desto mehr Sperrungen wird es laut VIZ geben. Und auch nach der Festwoche müssen Verkehrsteilnehmer noch mit Behinderungen rechnen, da die Veranstalter noch abbauen müssen.

Bis zum 9. November sind in der Hauptstadt rund 200 Veranstaltungen an Orten der friedlichen Revolution 1989 geplant. Da mit vielen Besuchern gerechnet wird, bietet es sich an, das Auto stehen zu lassen und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Für die Zeit zwischen 4. und 10. November bietet die BVG für 30 Euro das sogenannte Mauerfall-Ticket an. Das beudetet: Im Tarifbereich AB kann man allein oder zu zweit unbegrenzt Bus, Tram, S- und U-Bahn nutzen.