Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), hat vor Beginn des Ramadan an die Gläubigen appelliert, aufgrund der Corona-Krise weiterhin Abstand zu halten und sich zu schützen. "So bleibt diesmal nur, den Ramadan im engsten Kreis, in der eigenen Wohnung und im eigenen Haus zu feiern. Ich wünsche dennoch allen Musliminnen und Muslimen in Berlin Ramadan Kareem!", sagte Müller am Mittwoch laut Mitteilung. Mit den Worten "Ramadan Kareem" wünschen sich Muslime einen gesegneten Ramadan.