Das rot-schwarz-grüne Brandenburger Kabinett berät am Dienstag in Potsdam über eine weitere Lockerung der Corona-Regeln. Unter Leitung von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) geht es darum, ob die Corona-Verordnung über den 5. Juni hinaus verlängert wird.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte am Wochenende angekündigt, vom 6. Juni an auf allgemeine Beschränkungen zu verzichten und auf "lokale Ermächtigungen" sowie Eigenverantwortung zu setzen. Sachsen plant - wenn es bei einer stabilen Zahl neuer Infektionen bleibt - eine grundlegende Änderung bei Beschränkungen.



Brandenburgs Landesregierung hat bislang nicht auf diese Vorstöße reagiert. Der Chef der Linksfraktion im Brandenburger Landtag, Sebastian Walter, signalisierte allerdings schon Skepsis. Brandenburg sei bei der Pandemie-Bekämpfung noch nicht so weit wie Thüringen, sagte er am Montag dem rbb. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hält das Vorpreschen Thüringens für einen "gefährlichen und falschen Weg", wie er am Montagabend im rbb-Fernsehen kritisierte.