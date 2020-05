Thüringen will die Corona-Beschränkungen weitgehend aufheben und bekommt dafür massiv Gegenwind. "Starke Bauchschmerzen" hat auch der Berliner SPD-Gesundheitspolitiker Isenberg. Die Linke in Brandenburg begrüßt allerdings das Vorgehen.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte am Wochenende ein Ende des landesweiten Corona-Lockdowns angekündigt und in Aussicht gestellt, dass ab dem 6. Juni auf allgemeine Schutzvorschriften verzichtet werden soll. Details der Pläne sind offen.

Sebastian Walter, der Fraktionschef der Linken im Brandenburger Landtag, verteidigte Ramelows Vorgehen. "Ich halte das für einen mutigen und wichtigen Vorschlag für die Debatte, wie wir aus dem Notstand, in dem sich viele Eltern und ein Großteil der Bevölkerung immer noch befinden, wieder rauskommen. Wir müssen einfach über Perspektiven reden", sagte Walter am Montag. Für Brandenburg könne er sich ein Ende der Corona-Maßnahmen aber nicht zum 6. Juni vorstellen, weil man bei den Tests noch nicht so weit sei wie Thüringen.

Ramelow stellte unterdessen klar, dass nicht alle Beschränkungen in Thüringen aufgehoben werden sollen. Er werde dem Kabinett vorschlagen, dass in öffentlichen Verkehrsmitteln der Mund-Nasen-Schutz bleiben soll, kündigte Ramelow am Montag an. Am Dienstag werde er mit seinen Ministern darüber beraten, ob und wie die in Thüringen erlassenen Kontaktverbote gelockert werden könnten.

Auch Sachsen, wo bereits sehr weitreichende Lockerungen gelten, strebt einen Strategiewechsel bei den Corona-Beschränkungen an. Landessozialministerin Petra Köpping (SPD) kündigte in der "Leipziger Volkszeitung" vom Montag einen Wegfall der generellen Beschränkungen und einen "Paradigmenwechsel" an. Dann solle "generell alles freigegeben" und nur noch das benannt werden, "was noch nicht möglich sein wird", sagte Köpping.